Médico do Sp. Braga garante que clube está a "cumprir escrupulosamente as recomendações"

Os jogadores e treinadores da equipa principal do Sp. Braga, bem como os elementos do staff, realizaram hoje os testes à Covid-19, nas instalações da Cidade Desportiva: o teste da zaragatoa e o serológico. Vítor Moreira, diretor clínico dos arsenalistas, enaltece que o clube está a cumprir "escrupulosamente" as medidas de segurança.





Plantel do Sp. Braga faz testes ao Covid-19 para voltar ao trabalho



"O que estamos a fazer é a pedagogia do exemplo e o Sp. Braga quer ser o exemplo, não só porque está a cumprir escrupulosamente todas as recomendações das autoridades sanitárias como está a ser ainda mais ambicioso e rígido, numa opção consciente e que tem em conta que neste momento o mais importante é salvaguardar a segurança de todos: dos atletas, dos elementos do clube e das respetivas famílias. O que estamos a fazer, fazemo-lo por todos: por nós, Sp. Braga, mas por toda a comunidade", referiu, aos meios de comunicação do clube.O Sp. Braga entregou a cada jogador, técnicou ou funcionário o documento "com mais de uma dezena de páginas" onde constam todas as medidas de segurança que devem ser adotadas nesta fase em que os guerreiros se preparam para retomar os treinos no relvado, já esta segunda-feira."Readaptamos as instalações da Cidade Desportiva no sentido de minimizar o contacto e de impor restrição física. É sabido que todos os elementos só retomarão na 2.ª feira mediante negatividade nos testes, pelo que criámos aqui um espaço esterilizado e de ambiente de contágio mínimo. E queremos mantê-lo. Nessa medida, houve uma higienização profunda das instalações, fizemos um briefing individual e distribuímos também a cada um o documento do protocolo de retoma que serve como manual de boas práticas", explicou o médico arsenalista."O circuito interno é unidirecional, não há qualquer cruzamento entre pessoas, mas todos os elementos estão também impedidos de contactar com qualquer corrimão e não vão ter igualmente necessidade de contactar com puxadores ou interruptores, porque o circuito está desimpedido e não há qualquer porta fechada. O comportamento aqui dentro vai ter de mudar, não há partilhas de materiais desportivos e cada jogador terá a sua própria bola, higienizada, e que não pode ser partilhada. Também não faremos uso do ginásio, vamos colocar equipamento individual num dos campos, ao ar livre", referiu Vítor Moreira.A forma como são estruturados os circuitos de circulação leva a que a saída, depois dos treinos, seja por outro lado. "No regresso, não sairão pela entrada, terão escadas laterais, precisamente para garantir o circuito unilateral e sem cruzamento entre pessoas.""O código de conduta não se aplica só aqui. Há que manter as medidas de proteção individual, essa é uma regra de ouro e mantém-se, o isolamento social é para cumprir e é importante que todos se mantenham em casa fora do momento do treino. A estrutura de apoio que temos garante que nada falta aos atletas, à imagem do que aconteceu até aqui", assinalou ainda Vítor Moreira.