Médio de 16 anos assina contrato profissional com o Sp. Braga

Madureira fez 16 anos no passado mês de março e já assinou contrato profissional com o Sp. Braga. O médio rubricou um vínculo válido até 2023, de acordo com a informação prestada pelo clube arsenalista.





João Madureira fez a época passada na equipa sub-15 dos arsenalistas, onde fez oito golos em 23 jogos, passou para os sub-16 no início desta temporada (seis golos em nove jogos) e, desde novembro passado, transitou para a equipa sub-17.Aí teve oportunidade de trabalhar às ordens de Custódio, atual treinador do conjunto principal, e durante essa fase tornou-se internacional português sub-16.