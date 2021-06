Metade de Bruno Wilson ainda é do Sp. Braga

Sp. Braga e Vizela confirmaram oficialmente a transferência de Bruno Wilson, mas os bracarenses ficaram naturalmente acautelados para o futuro, prevendo uma eventual valorização do defesa-central de 24 anos.





Assim, o Sp. Braga ficou ainda com 50 por cento dos direitos económicos do jogador que assinou pelo Vizela um contrato de três épocas, ou seja até junho de 2024.Bruno Wilson esteve ligado contratualmente ao Sp. Braga desde 2015, depois de uma formação que começou no Oeiras, passou pelo Benfica e foi concluída no Sporting, onde esteve 11 épocas. Neto do saudoso Mário Wilson, uma das grandes referências da história do futebol português, Bruno Wilson esteve na época passada emprestado ao Tenerife, depois de já ter sido cedido ao Tondela em 2019/20.Havia vários clubes da 1ª Liga interessados no jogador, mas o projeto do Vizela foi o que mais agradou ao jogador.