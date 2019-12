Meter a terceira vinca crescimento

Depois de ter somado apenas cinco pontos nas primeiras seis jornadas, na última meia dúzia o Sp. Braga conseguiu amealhar 13. Um sinal claro de melhoria no campeonato e que poderá ser acentuado no duelo de amanhã, frente ao Aves, onde os homens de Sá Pinto vão tentar somar a 3ª vitória seguida na Liga NOS, algo inédito em 2019/20.

"Precisamos de pontuar mais. Vimos de duas vitórias, mas precisamos da terceira. Vamos à procura dela com muito trabalho, empenho e dedicação", afirmou o médio Fransérgio, um dos capitães de equipa, em declarações à Next, a televisão do clube. O adversário, defendeu o jogador, não será mais fácil por se encontrar no último lugar da tabela: "Isso não diz nada. Acabaram de trocar de treinador e a equipa está motivada. O último jogo que fizeram foi positivo e temos de entrar com a mesma determinação e vontade que temos apresentado dentro de casa."

Em forma

Fransérgio vive um momento particularmente feliz do ponto de vista individual, em virtude do golo apontado na semana passada, diante do Wolverhampton, e da assistência para o golo de Paulinho no recente triunfo sobre o Rio Ave. "É uma boa fase para todos. Graças a Deus tenho vindo a ajudar a equipa a fazer golos e assistências, mas o importante é sair com os três pontos", frisou o médio, de 29 anos, que apelou ao apoio dos adeptos na Vila das Aves.