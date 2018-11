Mialgia faz parar Dyego Sousa

Dyego Sousa não esteve no relvado no treino de ontem. O brasileiro e melhor marcador da Liga, com 7 golos, tem uma mialgia na coxa direita, problema que já o vem afetando há alguma tempo, pelo que a paragem do campeonato é o momento ideal para a recuperação total. É muito provável, de resto, que Abel Ferreira opte por poupar Dyego no jogo com o Praiense, para a Taça de Portugal, no dia 25, ficando com a certeza de que terá o avançado a 100 por cento para o confronto que se segue da Liga, na receção ao Moreirense, no dia 1 de dezembro.Recorde-se que Matheus e Trincão são os restantes lesionados do plantel, sendo que Wilson Eduardo está mesmo na seleção de Angola, segundo fonte oficial do Sp. Braga, contrariando a informação veiculada pela Agência Lusa na noite de anteontem. O jogador não treinou e, de acordo com os arsenalistas, está concentrado no estágio da equipa angolana.