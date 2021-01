Micael Sequeira deixa Sp. Braga e vai treinar no Usbequistão

Micael Sequeira, até este momento coordenador técnico do Sp. Braga, rescindiu esta quarta-feira contrato com o clube minhoto para assumir o comando técnico de uma equipa do Usbequistão.





"O SC Braga informa que chegou a acordo com Micael Sequeira para a rescisão amigável da ligação entre as partes.O técnico de 47 anos vai prosseguir a sua carreira desportiva no Uzbequistão, assumindo o cargo de treinador principal do Lokomotiv Tashkent.O SC Braga agradece a Micael Sequeira toda a dedicação e profissionalismo demonstrado ao longo de mais de uma década ao serviço do Clube, não esquecendo o importante papel desempenhado nos vários escalões de formação.Ele que foi, também, um dos obreiros da conquista da Taça da Liga em 2020.Desejamos a Micael Sequeira as maiores felicidades para esta nova etapa da sua carreira", anunciou o Sp. Braga.