Micael Sequeira e a final da Allianz Cup: «Estamos confiantes, mas não em excesso»

O treinador adjunto do Sp. Braga, Micael Sequeira, partilhou esta sexta-feira o favoritismo com o FC Porto para a final de sábado da Allianz Cup (19h45, Estádio Municipal de Braga) notando que "a equipa está confiante, mas não em excesso".





Preparámos bem o jogo e estamos confiantes, perante um FC Porto fortíssimo. A final de 2013 é passado, amanhã será outro jogo. Preparámos o jogo de forma normal, como temos vindo a fazer, e não alterámos muito.É um facto, têm muitas finais, mas isso também não terá grande importância. É uma final diferente, são apenas 90 minutos e acreditamos na forma como preparámos este jogo. Estamos confiantes, mas não em excesso.À semelhança do jogo anterior, nunca iremos entrar favoritos, não temos essa mentalidade nem nos vamos colocar em bicos de pé. Podemos é partilhar o favoritismo. O FC Porto é fortíssimo coletivamente, tem jogadores que podem decidir um jogo e é muito bem orientado. Não vai influenciar em nada o facto de termos vencido no Dragão. Esse seria o princípio da derrota e estamos muito focados neste jogo.Não posso negar. É uma final, tem um sentimento especial e que nos pode levar a conquistar um troféu, na nossa cidade, mas a preparação foi exatamente a mesma. O que está para trás faz parte do passado. Teremos cautelas estratégicas, mas vamos manter a nossa identidade, tomando a iniciativa do jogo e à procura do golo.Felizmente todas as opções têm dado boas respostas e jogará quem achamos que deve jogar. Temos confiança em todos, todos estão muito bem.: O favoritismo está partilhado e temos essa noção. Temos de estar esperançados na nossa organização.Preparámos todos os cenários possíveis. O mais importante é manter a nossa filosofia, identidade e jogar da mesma forma. O plano estratégico nunca irá influenciar a nossa forma de jogar.Temos noção que teremos de ser nós a puxar pelos adeptos. Foram irrepreensíveis no último jogo e teremos de ser nós a puxar por eles, a jogar pela vitória. Vamos jogar para ganhar, como é óbvio, e vamos tirar partido de jogar em casa. Os jogadores têm consciência que é a última oportunidade de ganhar um troféu, sabendo que as finais ganham-se com equilíbrio emocional.Naturalmente que trabalhar sobre vitórias é diferente. O balneário tem-se mantido com muita ponderação, controlados emocionalmente e isso surpreendeu-me. É um grupo de trabalho humilde, todos querem conquistar um lugar na história do clube e amanhã é a nossa oportunidade.Não vou revelar se preparámos o jogo com o Danilo, mas a nossa preocupação somos nós próprios. O FC Porto tem excelentes jogadores, mas o importante é olharmos para a nossa identidade.