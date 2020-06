Micael Sequeira: «Não fomos eficientes na finalização»

Micael Sequeira garantiu, no final da partida desta sexta-feira, com o Famalicão, que o Sp. Braga (0-0) fez de tudo para conseguir a vitória mas pecou na finalização. O treinador adjunto de Custódio nos bracarenses quer que a equipa reaja já no próximo jogo.





"O Braga mostrou que veio aqui para levar os três pontos, criámos várias oportunidades de golo, mas não fomos eficientes na finalização. Mudámos o sistema de jogo, o Custódio está de parabéns por ter conseguido implementar a sua ideia em tão curto espaço de tempo, os jogadores acreditaram nela, mas hoje, infelizmente, falhámos na finalização. Criámos três ou quatro grandes ocasiões para chegar ao golo, mas não concretizámos nenhuma. Resta-nos reagir e continuar a trabalhar para vencermos o próximo jogo em casa.""Queríamos muito vencer este jogo, era merecido que assim tivesse acontecido pelo trabalho fantástico que os jogadores têm feito e pelos adeptos, de quem temos sentido falta. Não nos preocupa ter perdido o terceiro lugar, deixa-nos, sim, insatisfeitos, porque esta equipa tem um compromisso com as vitórias, assume essa responsabilidade e essa mentalidade vencedora."