Micael Sequeira: «O Sp. Braga não foi melhor, foi muito melhor do que o Sporting»

O Sporting de Braga garantiu pela primeira vez o apuramento para a final da Allianz Cup ao derrotar o Sporting por 2-1 e no final da partida o treinador-adjunto dos minhotos não escondeu a enorme satisfação pelo objetivo alcançado.

Micael Sequeira começou por agradecer o apoio dos adeptos minhotos e sublinhou a capacidade da equipa para chegar ao triunfo.





"A minha primeira palavra é para os adeptos. Foi arrepiante sentir aquele apoio. Eles foram grandes e os jogadores corresponderam da melhor forma. Fomos pacientes, não havia muito espaço. O Sporting alterou, obrigou-nos a ter mais controlo de bola e a procurar espaços. Tivemos paciência, circulámos e no momento certo a bola entrou e conseguimos um resultado que foi justo", afirmou o ajunto de Rúben Amorim na flash interview à Sport TV.Micael Sequeira admitiu que o Sp. Braga queria evitar os penáltis e que arriscou com a vantagem numérica, considerando que os minhotos foram superiores aos leões mas alertando que ainda nada está ganho. "O Rúben arriscou, fez tudo o que podia. Queríamos muito ganhar nos 90 minutos e conseguimos. O Sp. Braga não foi melhor, foi muito melhor do que o Sporting. Não ganhámos nada, foi apenas o passaporte para a final e temos de estar ao melhor nível para vencer", destacou.Confrontado com a confusão nos últimos minutos do encontro, não quis dar relevo à situação: "Faz parte, foi a emoção e não foi nada de grave", considerou."Finalmente conseguimos chegar à final e contamos com a inspiração dos adeptos e dos jogadores. Vamos ter um adversário fortíssimo [FC Porto ou V. Guimarães] e temos de estar ao melhor nível para vencer. Agora vamos descansar, recuperar e contar com a cidade e com os adeptos", concluiu Micael Sequeira.