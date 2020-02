Micael Sequeira: «Orgulhosos da nossa campanha e do contributo para o ranking»

Micael Sequeira, treinador adjunto do Sp. Braga, considera que o Glasgow Rangers foi mais eficiente a defender no Minho e que tal revelou-se decisivo para a derrota dos guerreiros (0-1) na 2.ª mão dos 16 'avos da Liga Europa e consequente eliminação na prova.





"À medida que o jogo foi passando, o Rangers foi-se sentido mais confortável. Apresentou um bloco baixo, 'encurtou as linhas' e não nos deu o espaço que costumamos ter. Tentámos encontrar os espaços, tivemos mais de 60% de posse de bola, mas faltou-nos criar os tais espaços no último terço para termos oportunidades que poderiam ter alterado a história do jogo. Mas o Glasgow [Rangers] teve mérito na forma como defendeu. A grande diferença do jogo para o segundo foi o posicionamento da linha defensiva do Glasgow [Rangers]. No primeiro jogo, atacaram muito e estavam subidos. Pudemos aproveitar os espaços. Hoje, foram eficientes na forma como baixaram o bloco. Não conseguimos criar situações de um para um para gerarmos oportunidades de golo. Estamos orgulhosos da campanha que fizemos e do nosso contributo para o 'ranking' [de Portugal na UEFA]. Há que acreditar que, para o ano, estaremos cá outra vez, ainda mais fortes", começou por dizer o 'braço direito' de Rúben Amorim."Houve mérito no Rangers na forma como fechou os espaços interiores. As linhas de passe para o Paulinho [ligar o meio-campo e o ataque] estavam sempre fechadas. Só nos deram espaço exterior. Fizemos tudo o que podíamos. Tirámos dois centrais e colocámos dois alas, para criarmos situações de dois para um nos 'corredores'. Não aproveitámos estas situações. Há que analisar este jogo e preparar o próximo jogo, difícil, contra o Marítimo [domingo], para continuarmos a nossa campanha no campeonato. No conjunto dos dois jogos, tendo em conta a forma como o jogo decorreu em Glasgow até aos 75 minutos, com dois golos marcados num estádio difícil, ninguém adivinhava este desfecho [para a eliminatória]. As coisas mudaram de um momento para o outro [com a reviravolta] e eles ganharam uma grande vantagem que lhes permitiu ter hoje esta postura. As grandes preocupações deles foram a de fechar os caminhos para a baliza e a de explorar o contra-ataque. Queríamos muito estar na próxima eliminatória. Os nossos adeptos hoje estiveram presentes, mas não lhes conseguimos dar o apuramento", conclui Micael Sequeira.