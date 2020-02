Micael Sequeira: «Os nossos jogadores foram brilhantes»

Micael Sequeira mostrou-se satisfeito pelo triunfo do Sp. Braga sobre o Sporting, considerando que atendendo àquilo que se viu no terreno de jogo o resultado acabou por se ajustar.





"Foi um grande jogo de futebol, com uma intensidade e concentração grande em termos táticos. Duas grandes equipas, mas os nossos jogadores foram brilhantes. Muito cansaço, mas apelaram ao sacrifício e estão de parabéns. Com todo o respeito pelo Sporting, a vitória acaba por se ajustar", começou por dizer, à SportTV."Foi um Sporting diferente daquilo que vinha sendo. Mas depois dos 10 minutos os jogadores adaptaram-se e, com as indicações do mister,a acabaram por se enquadrar na nova forma de jogar do Sporting. A partir daí fomos superiores. Tivemos o controlo do jogo, da bola, criámos oportunidades e felizmente na segunda parte marcámos""É apenas a classificação, consequência dos resultados. Agora temos de continuar a trabalhar com o mesmo foco, melhorar o processo, ajudar os jogadores a melhorar. E além disso resta agradecer aos adeptos, que foram brilhantes. Nós fomos proativos, fomos à procura deles, e eles responderam"