Micael Sequeira: «Segredo? O trabalho de Rúben Amorim, de todo o grupo»

Micael Sequeira, treinador adjunto do Sp. Braga, sublinhou a consistência defensiva da sua equipa na vitória frente ao Benfica, no Estádio da Luz, considerando que os jogadores "transcenderam-se".



"Foi um grande jogo, duas grandes equipas, conseguimos compreender muito bem os momentos do jogo. Tivemos uma grande consistência defensiva quando o Benfica nos obrigou a ter. Quando tivemos espaço, soubemos aproveitar, conseguimos contra-atacar e fizemos um golo, que era importante, num lance de bola parada. Estamos muito satisfeitos porque todos os jogadores, mesmo os que vieram de lesão, transcenderam-se, tiveram uma exibição muito boa e estamos muito satisfeitos pela vitória", afirmou.



"Segredo? O trabalho de Rúben Amorim, de todo o grupo de trabalho, todos os jogadores que têm estado muito concentrados e com toda a determinação e humildade, nos diferentes treinos e jogos, penso que é esse o segredo. A determinação da estrutura, o apoio dos adeptos que sentimos em todo o lado, ajuda a equipa a galvanizar e a superar determinados momentos."