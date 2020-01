Micael Sequeira: «Será uma desilusão se não conseguirmos o nosso objetivo»

O treinador adjunto do Sporting de Braga fez esta segunda-feira a antevisão da meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting, um duelo agendado para as 19h45 de amanhã no Estádio Municipal de Braga.





Micael Ferreira assume que os arsenalistas querem conquistar o troféu mas avisa que para isso ser possível é preciso ultrapassar os leões. "Primeiro temos de tentar chegar à final. Depois sim pensaremos no próximo. Obviamente que será uma desilusão se não conseguirmos o nosso objetivo" afirmou, em conferência de imprensa.

O 'braço direito' de Rúben Amorim rejeita qualquer tipo de favoritismo por jogar em casa mas acredita que a equipa minhota vai garantir uma vaga na final. "Temos noção que é um jogo importante perante um grande adversário. Estamos motivados, confiantes e acreditamos que a nossa forma de jogar nos vai levar à final", atirou.



Sem euforias



Micael Ferreira recusa euforias após o triunfo no Dragão para o campeonato e garante que o grupo está a preparar a final-four da forma habitual. "Foi uma vitória importante, mas nada mais do que isso. Reagimos de uma forma natural e ponderada, porque foram apenas mais três pontos. Trabalhamos de uma forma perfeitamente normal", explicou Micael Ferreira, admitindo ainda que "aqueles que se enquadram melhor para este jogo são os que vão ser opção".



Minhotos contam com Bruno Fernandes



"É um excelente jogador e que tem muita influência no jogo do Sporting. Não tenho dúvidas que são mais fortes com eles. Preparamos o encontro a contar que jogue", afirmou Micael Ferreira.