Miguel Crespo encanta Abel Ferreira

Miguel Crespo foi, a par de Henry, uma das grandes figuras do Sp. Braga B na goleada sobre o Mafra (6-1), no passado domingo.O jovem médio terminou a partida com um golo e duas assistências e exibiu-se em grande plano, deixando boas indicações para o futuro e confirmando que poderá ser uma solução para Abel Ferreira seguir de perto a médio prazo.Contratado ao Merelinense no defeso da temporada 2017/18, onde marcou 9 golos, ganhou a alcunha de Deco e chamou à atenção do Barcelona, Miguel Crespo demorou a impor-se na formação secundária dos arsenalistas, tendo sido chamado em 21 dos 38 jogos realizados na sua época de estreia.Na atual caminhada, o caso mudou de figura e o jogador, de 22 anos, assumiu-se como um dos indiscutíveis de Wender Said nos 'bês', participando em todos jogos decorridos até então. Sinais de que o futuro que cedo apresentou pode transformar-se em presente e atestar a confiança que o levou a ser recrutado à formação do Campeonato de Portugal.