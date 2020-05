Miguel Falé: das "divergências" no Benfica à experiência de sucesso no Sp. Braga

Miguel Falé, novo elemento do plantel do Sp. Braga, de apenas 16 anos, é natural de Évora e chegou a passar pela formação do Benfica, de onde saiu devido a "divergências".





"Comecei no Benfica com 6 anos, ia a Lisboa duas ou três vezes por semana para treinar e, no e no fim-de-semana ia lá jogar, ia depois das aulas. O meu pai ia levar-me, sempre foi um sacrifício mas quem corre por gosto não cansa. A saída? Foi uma decisão do Benfica", começou por dizer."Comecei num clube da terra, depois o Benfica, ocorreram algumas divergências e tive de voltar ao Lusitano de Évor. Passados uns meses vim fazer experiências ao Sp. Braga e, felizmente, fiquei", acrescentou o ponta-de-lança, que na época passada fez 31 golos pelos sub-15 e, esta época, tinha na conta oito pelos sub-17... então orientados por Custódio."Tive a felicidade e o prazer de trabalhar este ano com Custódio nos sub-17, é uma pssoa incrível, transparente, muito humilde, sabe o que quer, tem objetivos definidos e trabalha arduamente para poder alcançá-los. Para mim sempre foi uma pessoa 5 estrelas, um amigo que me ajudou sempre nas dificuldades passadas durante a época, como é normal. Custódio é uma pessoa 5 estrelas e um grande míster. Temos muito caminho ainda por percorrer", disse."Não esperava [chegar tão cedo à equipa principal]. É sempre um objetivo, trabalhamos todos os dias para chegar ao sonho, o mais cedo possível à equipa A, jogar em grandes palcos, em estádios com milhares de pessoas. Não esperava que fosse já, mas trabalhava para isso", apontou.