Mil bilhetes vendidos para Alvalade

O Sp. Braga terá uma boa falange de apoio no Estádio de Alvalade, tendo em conta o bom ritmo a que se têm vendido os ingressos disponíveis para o encontro deste domingo à noite. Ao final do dia de ontem estavam vendidos praticamente mil bilhetes, ao preço de dez euros, no dia em que a venda foi alargada aos restantes adeptos bracarenses, depois de uma primeira fase destinada exclusivamente aos associados. Para além deste lote de mil lugares, há outros 500 ingressos disponíveis para os apoiantes arsenalistas, mas ao preço de 20 euros.

Entretanto, o Sp. Braga esclareceu o problema físico que tem afetado Fábio Martins. O extremo está a contas com uma sobrecarga tendinosa na perna esquerda, sendo carta fora do baralho para o duelo com os leões. Matheus, Lucas e Ricardo Ferreira são os restantes elementos lesionados.