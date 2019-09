Minhotos usam lema inglês em... Inglaterra

Esta vitória do Sp. Braga em casa do Wolves vai ficar marcada na história dos minhotos como uma das mais brilhantes, mas não foi só dentro de campo que brilharam... também o fizeram nas redes sociais.

Logo após o apito final, o bracarenses festejaram o triunfo com uma imagem cuja legenda dizia "It’s coming home", que em português significa "esta vem para casa". Ao início pode parecer apenas uma frase inocente que os gestores das redes sociais do Sp. Braga escolheram, mas não é. Isto porque este foi o lema utilizado pelos ingleses durante o Mundial da Rússia que se realizou no verão do ano passado.

Este "It’s coming home" gerou quase um movimento em Inglaterra, mas desta vez virou-se contra eles. Veremos se se vão lembrar disto quando o Wolves vier jogar a Portugal.