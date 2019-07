Minhotos vencem Milwall por 2-1

O Sporting de Braga venceu esta terça-feira o Millwall, do segundo escalão do futebol inglês, num jogo particular realizado no Estádio da Nora, no Algarve, por 2-1 e prossegue a pré-época 100 por cento vitoriosa.Palhinha, aos 17 minutos, após um canto, inaugurou o marcador de cabeça, mas O'Brien empatou ainda na primeira parte, num lance algo confuso, também na sequência de um canto.O golo da vitória chegou dos pés de André Horta, que, depois de tabelar com Murilo, rematou rasteiro e fez o segundo dos bracarenses. Foi a quarta vitória neste defeso da equipa orientada por Sá Pinto neste defeso, depois dos triunfos sobre Oliveirense (4-1), Varzim (5-1) e Portimonense (1-0).O Sporting de Braga continua o estágio em Portimão até sábado.