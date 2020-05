Moisés é o treinador dos sub-19

O Sp. Braga acaba de anunciar o novo treinador da equipa de sub-19, a única que faltava preencher na sequência da remodelação dos quadros da formação do clube operada nos últimos tempos. O brasileiro Moisés é quem assume o comando da equipa que esta época estava com Artur Jorge e a lutar pelo título nacional quando a prova foi cancelada.





Refira-se que Artur Jorge, antigo capitão e central, foi promovido aos sub-23, onde vai encontrar grande parte da 'fornada' que orientou esta temporada, sendo que a aposta em Moisés não deixa de surprender, mas segue uma linha de continuidade, uma vez que vários antigos jogadores do Sp. Braga estão agora no quadro de treinadores, tendo como expoente máximo Custódio Castro, o técnico principal.Aos 40 anos, Moisés, também ele um reconhecido central e que ainda chegou a jogar no Boavista antes de ingressar no Sp. Braga, inicia a carreira de treinador no clube que representou entre 2008 e 2011, onde cumpriu 81 jogos em duas épocas e meia.Moisés está ligado à conquista da UEFA Intertoto Cup, precisamente em 2008, e integrou o plantel às ordens de Domingos Paciência que conseguiu o histórico segundo lugar na Liga, em 2009/10, estreando-se na Champions League na época seguinte e que acabaria na também histórica final de Dublin, mas aí já sem Moisés no clube, pois o brasileiro rumou ao Qatar em janeiro de 2011.Registe-se que Paulo Jorge (adjunto de Custódio na equipa principal) e João Cardoso (adjunto nos sub-23) são outros dois antigos jogadores que fazem parte da atual estrutura técnica dos arsenalistas.