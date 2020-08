Moura destaca crescimento do Sp. Braga: «Quando cheguei, não era nada disto»

As últimas temporadas do Sp. Braga têm permitido um crescimento da importância da formação no dia-a-dia da equipa principal. Exemplos disso são Tiago Sá, David Carmo, Francisco Trincão, Samuel Costa, Rogério, Fabiano, Sanca e Francisco Moura, jogadores que, num passado recente, subiram à equipa A, conseguiram estrear-se e ganhar espaço no plantel.





Um novo paradigma que deixa Francisco Moura muito satisfeito e que se deve, na ótica do lateral, à evolução que se tem registado no clube, a todos os níveis."Desde que estou cá as pessoas têm sido muito simpáticas comigo e têm-me dado o conforto de que preciso. Agora é só dar o meu melhor. O Sp. Braga quando cá cheguei não era nada disto. Era o velhinho 1º de maio e as camélias, onde treinávamos. Agora isto está muito diferente e isso é bom para os jovens. Eles têm que aproveitar isto e é bom para eles", comentou o jovem lateral-esquerdo, num vídeo partilhado pelo emblema arsenalista precisamente sobre a importância crescente da formação na realidade do Sp. Braga.Rogério, guardião que foi também promovido à equipa principal na presente temporada, também partilha da opinião de Moura e deixa elogios rasgados ao clube. "O clube, neste momento, tem apostado na formação e temos que ver bons exemplos que já os tivemos cá e seguir o mesmo caminho. Ou melhor, se possível", referiu o guarda-redes, colocando de imediato os olhos nos exemplos de Tiago Sá e de Eduardo, guardiões que subiram a pulso dentro do Sp. Braga: "Eles sendo mais velhos, eteho de ver trajeto que fizeram e acreditar que posso também fazer", assumiu.De igual modo, também Fabiano, jovem lateral que se estreou na equipa principal no final da época passada, não podia estar mais satisfeito com o seu percurso, devendo este crescimento a todos os que trabalham diariamente no clube. "Quando cheguei, apoiaram-me muito. A equipa fez-me ganhar cofnfiança. O foco é estar preparado a qualquer mometo. Quando fui chamado, fiquei muito feliz e graças a deus fiz uma boa estreia", referiu.