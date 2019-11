Movimento associativo apoia iniciativa da Liga em relação à redução do IVA

Depois de vários clubes se terem unido à Liga na luta pela redução do IVA de 23 para 6 por cento nos espetáculos desportivos, várias associações de futebol espalhadas por todo o país seguiram o mesmo caminho, apelando à Tutela que coloque estes eventos ao nível das demais iniciativas de índole cultural.





Um pouco por todo o país, de Viana do Castelo ao Algarve, passando pelas ilhas, muitas foram as instituições que regem as competições distritais que replicaram o pedido lançado pelo organismo responsável pelo futebol profissional em Portugal.Entre estas, destaque para a AF Braga, em especial pelas críticas lançadas pelo Sp. Braga, esta sexta-feira, à Liga Portugal.