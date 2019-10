Mulher inventa traição a jogador do Sp. Braga e vai pagar 9.860 euros

Uma mulher, de 30 anos, foi condenada, pelo Tribunal de Braga, a pagar 3360 euros de multas pelos crimes de falsidade informática e difamação, mais 6500 euros de indemnização (um total de 9860 euros) a duas ex-colegas com quem estagiou numa empresa de contabilidade e que envolveu numa polémica em duas revistas, tendo criado um perfil falso no Facebook, avança o Correio da Manhã.





O caso remonta a março de 2014. A arguida quis vingar-se das duas amigas e criou um perfil com o nome de uma das vítimas, escrevendo que a outra vítima mantinha uma relação amorosa com o guarda-redes do Sp. Braga, o internacional português Eduardo, e com Thierry, então concorrente do reality show 'Casa do Segredos'.