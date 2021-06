Murilo colocado na órbita do Spezia

Depois de ter estado cedido ao Sp. Gijón em 2019/20, o brasileiro Murilo voltou a atuar no país vizinho em 2020/21, novamente por empréstimo do Sp. Braga, mas desta feita ao Maiorca. Agora, foi colocado na órbita do Spezia, que foi 15.º colocado da Serie A na temporada finda.





Murilo foi utilizado em 16 partidas do Maiorca, ajudando o clube a subir ao primeiro escalão do futebol espanhol. Agora, de acordo com a informação veiculada, esta quarta-feira, pelo portal transalpino 'Tuttomercatoweb', o brasileiro, de 26 anos, é "um dos nomes mais fortes" para reforçar o Spezia.Segundo a mesma fonte, as partes envolvidas já estão a negociar a transferência. Murilo está contratualmente ligado ao Sp. Braga até 2023.