Murilo não atira a toalha ao chão

O Sp. Braga tropeçou pela primeira vez em casa esta temporada perante a acutilância de um Belenenses pragmático nas escassas ocasiões que construiu. Desilusão que o extremo Murilo, de 24 anos, reconheceu perante "a dinâmica que o Sp. Braga nunca deixou de imprimir".

"Foi uma noite má, porque não conseguimos aproveitar as várias ocasiões que construímos antes do adversário marcar", confidenciou Murilo, inconformado com o pragmatismo do Belenenses: "O nosso adversário foi feliz porque soube aproveitar os nossos erros."

Contas feitas, os arsenalistas somaram a 2ª derrota consecutiva no campeonato – haviam perdido com o Sporting por 3-0 na jornada passada –, mas Murilo ainda não atira a toalha a o chão no que diz respeito à corrida assumida na luta pelo título.

"Este jogo foi ruim, mas o campeonato só acaba em maio e temos de seguir sonhando", atirou o extremo bracarense, salientando a obrigatoriedade de se fazer uma reflexão profunda ao momento que a equipa atravessa: "Temos de fechar o balneário para fortalecer este grupo de trabalho."

Resposta no Dragão

Foco no futuro, sem descurar os argumentos que conduziram os arsenalistas a sair derrotados em Alvalade e na receção ao Belenenses. "É preciso ver o que correu mal nestes jogos para corrigirmos os nossos erros e conseguirmos resultados melhores", comentou o brasileiro, convicto numa resposta positiva já frente ao FC Porto, a disputar na terça-feira a contar para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal: "Queremos fazer melhor no próximo jogo."