Murilo volta aos convocados do Sp. Braga para o duelo com o Sporting

Rúben Amorim, treinador do Sp. Braga, convocou 18 jogadores para a meia-final da Taça da Liga, agendada para esta terça-feira à noite, diante do Sporting. A novidade prende-se com o regresso de Murilo aos eleitos, depois de ter ficado fora das contas diante do FC Porto.





Note-se que o médio Palhinha não entra nas opções do treinador minhoto, uma vez que se encontra emprestado pelo Sporting e, como tal, não pode defrontar o clube leonino.Guarda-redes: Matheus, Eduardo;Defesas: Tormena, Sequeira, Raul Silva, Bruno Viana, Ricardo Esgaio e David Carmo;Médios: André Horta, João Novais e Fransérgio;Avançados: Wilson Eduardo, Rui Fonte, Murilo, Paulinho, Ricardo Horta, Trincão e Galeno.O encontro entre Sp. Braga e Sporting tem apito inicial para as 19h45 desta terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, e será arbitrado pelo algarvio Nuno Almeida