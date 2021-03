Nico Gaitán vai tentar defrontar o Benfica à terceira

Nico Gaitán tem sido sempre utilizado nos últimos jogos, surgindo como arma a lançar no decorrer das partidas, pelo que se abre a hipótese de o argentino finalmente defrontar o Benfica, onde brilhou durante seis épocas. Nos dois jogos anteriores frente aos encarnados, Gaitán estava a recuperar de lesão e só alinhou no confronto da pré-época, na Luz, no dia 2 de setembro do ano passado.