Nicolas Gaitán chega hoje

Está por horas a apresentação de Nicolas Gaitán como reforço do Sp. Braga. Para já, sabe-se que o extremo argentino aterrará ainda hoje no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, deslocando-se depois para Braga, onde tomará o primeiro contacto com a cidade que abraça nesta nova temporada.

Amanhã será submetido aos indispensáveis exames médicos, para então ser carimbado o acordo de uma temporada com mais uma de opção, um entendimento há vários dias alcançado entre as partes, conforme o nosso jornal noticiou.

Gaitán, de 32 anos, chega bastante motivado a esta nova experiência no futebol português, onde já esteve durante seis épocas com a camisola do Benfica. Era um jogador livre no mercado, após ter deixado os franceses do Lille.