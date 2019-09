Nigeriano Agbo é reforço do Sp. Braga

Ricardo Sá Pinto tem mais um reforço e que o treinador do Sp. Braga conhece muito bem. Trata-se de Uche Agbo, um médio nigeriano de 23 anos que chega dos belgas do Standard Liège por empréstimo de uma época, com os arsenalistas a ficarem com uma opção de compra cujo valor não foi divulgado."A SC Braga, SAD anuncia que chegou a acordo com o Standard Liège para a transferência do jogador Uche Agbo, que assinou com os Gverreiros um contrato de empréstimo válido por uma época desportiva, prevendo opção de compra.O médio internacional nigeriano, de 23 anos, está na Europa desde 2013/14, tendo assinado pela Udinese, que o cedeu aos espanhóis do Granada. Em 2017/18 transferiu-se para o Standard, tendo vencido a Taça da Bélgica. Na época passada, voltou a Espanha no mercado intermédio, por empréstimo ao Rayo Vallecano.Agbo junta-se ao plantel de Ricardo Sá Pinto, que já foi seu treinador na Bélgica."