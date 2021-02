Novais: «Demos uma resposta cabal»

Depois da derrota em casa frente à Roma, que dificultou e muito a tarefa europeia do Sp. Braga, os arsenalistas não podiam pedir melhor resposta do que uma esclarecedora vitória frente ao Tondela. João Novais assumiu-o e deixou ainda rasgados elogios à atitude que a equipa apresentou depois de um baque complicado a meio da semana.

“Vínhamos de um jogo difícil com a Roma, era importante dar seguimento ao bom campeonato e fizemos isso. Demos uma resposta cabal do que é este grupo e esta equipa, arrisco-me a dizer que foi das melhores primeiras partes da época. Fizemos três golos, podíamos ter feito mais”, começou por dizer, lamentando apenas os golos sofridos a acabar.

“A segunda parte foi de alguma gestão. É sempre mau sofrer estes golos, mas é importante realçar a atitude que a equipa demonstrou depois do golpe contra a Roma”, reiterou o médio, autor do terceiro tiro certeiro da formação bracarense.

Sobre objetivos para a temporada, nomeadamente relativamente ao pódio, Novais não quis traçar grandes metas, mas assegurou que há uma grande vontade de brilhar dentro do grupo e, acima de tudo, de vencer. “O importante é olhar para cada jogo com o mesmo objetivo: vencer. Seja em que estádio for e com que adversário for”, concluiu.