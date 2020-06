Nuno Gomes: «Trincão é um pouco parecido com Neymar»

Nuno Gomes não tem dúvidas de que Trincão terá um futuro de sucesso. Em declarações difundidas pela imprensa internacional, o antigo avançado português diz que o jovem do Sp. Braga terá qualidade para se impor no Barcelona e até o compara a Neymar.





"Trincão é muito bom e muito novo. É um grande passo para ele jogar no Barcelona, vamos ver como as coisas vão correr. Mas acredito que está pronto para jogar. Se olhares para o seu trajeto desde que começou a jogar futebol, ele evoluiu imenso. E mesmo agora, quando olhas para ele, não lhe interessa se joga contra o FC Porto, o Benfica ou outra equipa mais pequena. Ele joga o jogo para divertir-se", explicou o antigo internacional português."Comparando ele com outro jogador... Ele é particular, não podes esperar o que ele irá fazer. Por isso, e com todo o respeito, talvez o Neymar. Porque o Neymar é também, com bola, um jogador imprevisível e o Trincão é um pouco parecido com ele. E também joga na ala", apontou Nuno Gomes.