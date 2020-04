O alucinante estágio de pré-época que fez João Novais saltar entre o Porto e o Algarve

João Novais, de 26 anos, cumpre a segunda temporada ao serviço do Sp. Braga, tempo mais que suficiente para viver experiências marcantes. Mas há uma que lhe trouxe emoções muito fortes e aconteceu ainda no último verão, quando a equipa se encontrava em estágio no Algarve e o jogador andou num autêntico ping pong entre o sul do país e o Porto.





"Foram dias maravilhosos. Eu fiz anos no estágio, no dia seguinte a minha filha nasce, fui a correr para o Porto vê-la nascer, quando regresso jogo com o Portimonense e faço o golo da vitória. Foram dias muito emotivos que nunca mais me vou esquecer. A partir do momento que tens uma filha tudo muda, a prioridade passa a ser ela", disse, ao site do Sp. Braga. E esse golo decisivo surgiu apenas já perto do final desse jogo de preparação, aos 87 minutos.Era o mote para uma temporada bastante especial para João Novais, que elegeu como melhor momento da carreira "a conquista da Taça da Liga pelo Sp. Braga". "É um momento inesquecível", resumiu, classificando a sua experiência na Pedreira: "É o maior desafio que tive na carreira. É o patamar mais alto onde cheguei na minha vida desportiva. O Sp. Braga é um clube grande em Portugal e isso traz muita responsabilidade. O Sp. Braga já tem grandes objetivos em todas as competições em que participa, isso dá gosto a qualquer jogador."Mas nem tudo foi bonito ao serviço dos arsenalistas. "O empate com o Zorya em casa para a Liga Europa custou-me muito. Nós não merecíamos aquele resultado pelo que fizemos na eliminatória. Foi muito duro não ter passado à fase de grupos da Liga Europa na última época", comentou, antes de contar um pouco sobre o balneário bracarense."O Tiago Sá, o Wilson e o Rui Fonte detestam perder, se perdem uma ‘peladinha’ vão à loucura. Divertidos temos muitos, o Ricardo Horta, o Raúl Silva, o Sequeira, temos um núcleo grande de divertidos, temos um grande grupo", disse.Olhando para o passado, João Novais recordou o impacto que teve a sua passagem pela formação no FC Porto - "senti que o sonho de pequeno estava a tornar-se possível", recordou - e elencou Fábio Martins (emprestado pelo Sp. Braga ao Famalicão) e Pelé (hoje no Reading) como jogadores mais talentosos com quem atuou. Destacou o papel dos treinadores Horácio Gonçalves e Pedro Martins, o primeiro por o ter lançado na equipa principal do Leixões e o segundo por ter-lhe aberto as portas da 1.ª Liga no Rio Ave. "Vão ficar para sempre marcados na minha vida", admitiu.Quanto ao futuro, Novais é claro: "Espero conquistar títulos e ajudar o Sp. Braga neste momento. Gostava de chegar à Seleção Nacional, é o sonho de qualquer atleta. Tenho a ambição de deixar a minha marca no futebol. Adorava que se lembrassem de mim como um grande jogador que teve uma grande carreira."