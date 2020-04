O dia em que Mossoró perdeu o autocarro do Sp. Braga e foi de boleia com... o árbitro

O Sp. Braga utilizou o Facebook para reunir Alan, antigo jogador e atual diretor de relações institucionais do clube, a Mossoró e Rentería, velhos conhecidos do futebol português com passagem pelos guerreiros do Minho. Uma conversa que seviu para reviver o passado, como por exemplo os tempos em que foram treinados por Jorge Jesus.





Mas para já o episódio registado há cerca de 10 anos, em janeiro de 2010. O Sp. Braga tinha ido a Lisboa jogar com o Sporting para a Taça da Liga, perdeu 2-1 e, depois, regressou ao Minho de autocarro. E foi aí que Mossoró ficou sem saber o que fazer, até apanhar boleia... do árbitro que tinha dirigido esse mesmo encontro, Jorge Sousa."Parámos a cerca de 100 quilómetros do Porto, mais ou menos, numa estação de serviço. Sabendo que a paragem seria rápida, disse ao médico que ia à casa de banho, para não se esquecerem de mim. Fui lá e quando saí encontrei os árbitros que tinham feito este mesmo jogo. Perguntaram 'Mossoró, o que é que fazes aqui?'. Até que me disseram que o autocarro tinha saído há cinco minutos. Eu não queria acreditar", contou Mossoró."Liguei ao Rui Casaca e disse: 'Casa, como é que fizeram uma coisa destas?' E ele respondeu que tinha sido o segurança a esquecer-se de contar. Que palhaçada, disse eu. Bom, mas o árbitro como vinha para o Porto disse-me que dava boleia, tinha vaga, e para a equipa esperar por mim no Porto. Eu cheguei ao autocarro, entrei e comecei a falar alto: 'Porra, que palhaçada foi esta? Como podem esquecer-se de um atleta na bomba de gasolina?' Todos ficaram calados e não disseram nada durante três minutos. Mas depois ficaram uma semana a gozar com a minha cara", relatou Mossoró.O brasileiro de 36 anos, hoje ao serviço dos turcos do Goztepe, considerou determinante a vinda de Jesus para o Sp. Braga, em 2008/09. "O presidente Salvador foi buscá-lo ao Belenenses, apostou tudo e deu-lhe carta branca para fazer o que quisesse. E ele conseguiu fazer do Braga um clube vencedor", contou Mossoró.Alan recordou a personalidade de JJ. "Uma vez estávamos a treinar cruzamentos, eu já tinha cruzado umas 50 bolas até que há uma que não levantou muito e ele disse. 'Porra, parece um jogador de terceira divisão'. Eu fiquei cego com ele", revelou Alan. "Quando jogámos com o Standard Liège, eles tinham um central grandalhão, que depois veio a jogar no Sporting (Onyewu), e o Jorge Jesus dizia que o Rentería estava com medo dele", atirou ainda Alan."Jesus era gente boa, dava um pouco na nossa cabeça, mas era gente boa. Ainda hoje falo com ele", explicou Rentería, colombiano de 34 anos já retirado e que também chegou a jogar no FC Porto.Mossoró deixou marca no Sp. Braga, ao ponto de ter sido celebrizada uma canção em sua honra, entoada pelos adeptos. "É uma música muito boa, até fácil para as crianças decorarem. E olhem que virou moda e chegou ao Brasil e até à Turquia. No meu anterior clube, o Basaksehir, chegaram a fazer uma faixa na bancada que dizia 'Ninguém pára o Mossoró, ia ia ó'", contou.