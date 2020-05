O dia em que Salvador deu um pontapé no balneário e a equipa deu a volta ao resultado

Custódio foi desafiado a responder às questões dos adeptos do Sp. Braga na rubrica 'Duas de Letra', no canal do clube, no dia em que comemora 37 anos. O treinador recuou um pouco até aos anos em que foi jogador dos arsenalistas, para recordar um episódio caricato que envolve António Salvador, pontapés, sapatos estragados e... uma vitória.





"Posso contar uma, com o presidente, penso que não vai ficar chateado. Era um jogo com o Paços de Ferreira, se não estou em erro. Estávamos a fazer um jogo horrível, ao intervalo entrou no balneário, deu um pontapé em qualquer lado e abriu o sapato. Nós fomos para a 2.ª parte, demos a volta ao resultado e ganhámos, com uma segunda parte belíssima. No fim do jogo, o presidente entrou no balneário e nós dissemos que tinha valido a pena estragar os sapatos da Prada. Ele disse no fim: 'Estraguei os sapatos mas valeu a pena'", contou Custódio.