O 'fenómeno Gaitán': super produção correu o Mundo e as camisolas já esgotaram

O dia 1 de Nicolás Gaitán como jogador do Sp. Braga chegou ao fim e são inegáveis os inúmeros ecos da contratação do internacional argentino por parte dos minhotos. Muito por 'culpa' do vídeo de anúncio do regresso a Portugal do médio-ofensivo, inspirado no filme 'Top Gun'. Até ao final da tarde desta terça-feira, já tinha sido superada a marca do meio milhão de visualizações em todas as plataformas do clube.





Esta euforia foi tal que se concretizou não só virtualmente, mas também no esgotar das centenas de camisolas do novo camisola 10 à venda na loja do Sp. Braga. E foram precisas poucas horas...Com uma apresentação digna de uma estrela de cinema, um número que simboliza a importância de um craque e o enorme desejo de relançar a carreira, a nova etapa da carreira de Gaitán promete muito.