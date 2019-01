O melhor Wilson Eduardo ainda quer mais

Ainda estamos no início de janeiro, mas Wilson Eduardo já superou os registos goleadores apresentados nas três épocas anteriores. Nunca o Sp. Braga tinha visto um Wilson assim, ele que já leva nove golos marcados e está a apenas dois de igualar a sua temporada mais profícua a nível de golos, em 2012/13, ao serviço da Académica.

"No início de cada temporada gosto sempre de traçar as minhas metas. Com o golo de hoje [ontem] já consegui ultrapassar a meta de golos da época anterior. Foi bom, está a correr bem, mas quero continuar desta forma, para dar alegrias aos adeptos e ajudar a equipa a ganhar", referiu Wilson Eduardo, feliz pelo seu desempenho individual mas também por mais três pontos conquistados pelo coletivo. "Terminámos o ano de 2018 de forma fantástica e o objetivo passava por começar o novo da mesma maneira. Felizmente conseguimos. A exibição foi clara, mostrámos superioridade. Também era importante oferecer esta prenda aos nossos adeptos, que tanto nos apoiam. Foi um bom jogo, uma boa vitória, mas agora é continuar a trabalhar para conquistar outras, frisou o luso-angolano.

A grande época que está a realizar o Sp. Braga foi, em parte, colocada em causa com o pesado desaire no Estádio da Luz. Um episódio infeliz, mas que, segundo Wilson Eduardo, não alterou minimamente a confiança que reina no grupo de trabalho. "Nunca duvidámos de nós, da nossa qualidade e do que podemos fazer. O que aconteceu na Luz foi algo atípico, não é normal. Mas depois disso já demonstrámos a nossa força outra vez e vamos continuar a fazê-lo", realçou o camisola 7 dos arsenalistas.