"Ofensas" à arbitragem em newsletter valem processo disciplinar ao Sp. Braga

O Conselho de Disciplina da FPF abriu um processo disciplinar ao Sp. Braga na sequência de uma participação apresentada pelo Conselho de Arbitragem. Em causa estão as afirmações incluídas numa newsletter do clube, "sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração, nomeadamente de agentes de arbitragem", refere o comunicado do CD da FPF.





, na última jornada do campeonato, em que os arsenalistas apontaram o dedo ao árbitro João Pinheiro: "Ou João Pinheiro faz uma séria reflexão e adota uma postura isenta nos jogos do Sp. Braga; ou então pede ao Conselho de Arbitragem que o dispense dos jogos que envolvam o nosso clube."O processo foi enviado esta quarta-feira para a Comissão de Instrutores da Liga.