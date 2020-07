Oficial: André Castro reforça Sp. Braga

Está confirmada mais uma contratação para o plantel do Sp. Braga. André Castro é reforço dos arsenalistas, tal como o nosso jornal já tinha antecipado, e assinou um contrato válido por duas temporadas.





O médio, de 32 anos, regressa assim ao futebol português, depois de sete temporadas no futebol turco, onde representou Kasimpasa e Goztepe. Em Portugal, destacou-se ao serviço do Olhanense e do FC Porto, onde foi campeão nacional três vezes. Ganhou ainda uma Taça de Portugal, uma Supertaça e a Liga Europa ao serviço dos dragões.É um elemento que trará muita experiência ao plantel de Carlos Carvalhal, juntando-se a Schettine, Iuri Medeiros e Zé Carlos no lote de reforços confirmados pelos minhotos.