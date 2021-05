António Salvador é candidato único às eleições do Sp. Braga, agendadas para o próximo dia 21, dois dias antes da final da Taça de Portugal. O prazo para a entrega das listas terminou e o clube minhoto emitiu uma nota onde dá conta de que não surgiu oposição ao atual presidente, que avança para um novo mandato.





"Findo o prazo para apresentação de candidaturas referentes à eleição dos membros dos órgãos sociais do Sporting Clube de Braga para o mandato e quadriénio referente ao período entre maio de 2021 a maio de 2025 (artigo 92. ºdos Estatutos), constatou-se que apenas uma lista foi apresentada, a lista encabeçada pelo Candidato a Presidente da Direção (e atual Presidente), António Salvador da Costa Rodrigues", pode ler-se no comunicado divulgado no site do Sp. Braga que acrescenta que "será efetuada a verificação da lista e das candidaturas para apurar se as mesmas cumprem todos os requisitos para o efeito".António Pedro Peixoto, conhecido como Pli, chegou a ponderar avançar com uma candidatura, a exemplo do que tinha acontecido em 2017, mas acabou por recuar na sua intenção.Presidente da Direção: ANTÓNIO SALVADOR DA COSTA RODRIGUES, sócio n.º 3884Presidente da Assembleia Geral: JOSÉ MANUEL FERREIRA FERNANDES, sócio n.º 3874Presidente do Conselho Fiscal: GASPAR VIEIRA DE CASTRO, sócio n.º 6033Presidente do Conselho Geral: LUÍS MANUEL VIANA MACHADO, sócio n.º 1890