Oficial: Dyego Sousa fica no Sp. Braga apesar do interesse do Benfica e de propostas da China

António Salvador decidiu e o assunto está arrumado. Seja do mercado nacional - o Benfica tentou uma derradeira investida - , europeu ou da China, o Sp. Braga não vai levar em conta qualquer proposta que lhe chegue por Dyego Sousa até ao encerramento do mercado de inverno. Isto apesar das várias sondagens de que os arsenalistas têm sido alvo nos últimos dias.O ponta-de-lança fica na Pedreira, dado haver uma evidente preocupação do presidente e de Abel Ferreira quanto à quebra de potencial da equipa numa fase decisiva da temporada. Paulinho é o único finalizador, sendo Wilson Eduardo um avançado adaptável, e a partir daí não existem alternativas credíveis ou soluções de mercado acionáveis em cima da linha de meta sobretudo depois de ter falhado a tentativa encetada sobre Pedro Henrique, do Leixões.Não havendo perspetiva de que seja acionada a cláusula de rescisão de 20 milhões de euros nas próximas horas, qualquer movimentação relacionada com o artilheiro bracarense terá de ficar adiada para o verão. Isto porque António Salvador acredita que Dyego Sousa se encontra comprometido com os objetivos do Sp. Braga e não estará disponível para se mudar para a China mesmo que surja uma proposta de vulto até ao encerramento das transferências para aquele país asiático, agendado somente para 28 de fevereiro.A balança negocial foi ainda abalada pelo facto de o Marítimo ter reservado a percentagem de uma futura venda aquando da transação de Dyego Sousa para o Minho. Os verde-rubros têm direito a 25% do encaixe que caiba ao Sp. Braga, o que diminui substancialmente a perspetiva de lucro dos arsenalistas e torna o negócio menos apelativo.