Oficial: Galeno é reforço do Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou, esta terça-feira, a contratação de Galeno. O extremo brasileiro deixou o FC Porto e assinou pelos guerreiros do Minho por cinco épocas, ou seja, até 2024. O jogador, de 21 anos, vai vestir a camisola 90 na equipa comandada por Sá Pinto.Galeno volta a abraçar um projeto na 1.ª Liga, depois de na época passada ter representado o Rio Ave por empréstimo do FC Porto, onde fez 36 jogos oficiais e 9 golos. O brasileiro regressou aos dragões no defeso, tendo integrado o estágio realizado no Algarve, mas acabou por não ter espaço no plantel de Sérgio Conceição e, assim, a SAD portista e a bracarense chegaram a acordo para a transferência, a título definitivo, do jogador.O Sp. Braga fica com a totalidade dos direitos desportivos e económicos de Galeno, sendo que o FC Porto terá direito a 50% de mais-valia de uma eventual transferência, no futuro.Tal como tem sido habitual, o Sp. Braga elaborou um vídeo para apresentar Galeno, que está revestido de uma componente solidária. Ora, os minhotos vão contribuir com um euro para uma associação por cada partilha do referido vídeo no Facebook."Hoje dedicamo-nos a uma causa maior, mas precisamos da vossa ajuda para chegar mais longe. Por cada partilha deste vídeo através da nossa página de Facebook nas próximas 24H, 1€ será doado ao Centro Novais e Sousa", explicou o emblema minhoto, na sua página oficial.