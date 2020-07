Oficial: Guilherme Schettine reforça Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou esta terça-feira a contratação de Guilherme Schettine, avançado brasileiro que assinou um contrato válido por cinco épocas, tal como o nosso jornal já havia noticiado em devido tempo.





Schettine esteve ao serviço do Santa Clara na temporada finda, tendo contudo sido dispensado pelo clube aquando da mudança para a Cidade do Futebol para a retoma da Liga, sendo que o avançado já estava fora das opções do treinador dos açorianos, João Henriques, desde antes da pandemia.Fica então oficializado o acordo entre Sp. Braga e Schettine, sendo este o primeiro reforço anunciado pelos minhotos para 2020/21.