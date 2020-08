Oficial: Hassan vendido ao Olympiacos por 2 milhões de euros

O Sp. Braga confirmou, através de nota no site oficial, ter acertado a venda de Hassan ao Olympiacos. O jogador estava emprestado aos gregos, que exerceram a opção de compra do egípcio. Segundo apurámos, o negócio fez-se por cerca de dois milhões de euros.





Hassan, de 27 anos, fez oito golos em 17 jogos pelos helénicos na segunda metade da temporada passada. Há muito que a equipa orientada por Pedro Martins desejava garantir Hassan em definitivo.O contrato com o Olympiacos é válido por três temporadas. "Estou muito feliz aqui e vou continuar a lutar com a equipa para ganhar mais troféus", disse Hassan, em declarações ao site do emblema de Atenas.