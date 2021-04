Oficial: Iuri Medeiros em definitivo e até 2026 no Sp. Braga

É oficial. O Sp. Braga assegurou Iuri Medeiros para as próximas cinco temporadas. Record já havia noticiado em devido tempo que a SAD iria exercer a opção de compra do passe do extremo, que pertencia ao Nuremberga e estipulada em 1,5 milhões de euros, e os minhotos acabam de anunciar a assinatura do novo contrato, válido até 2026.





No entanto, e segundo apurámos, o Sp. Braga desembolsou apenas 800 mil euros para selar o negócio, tendo contado com o facto de Medeiros ter manifestado desde cedo a vontade de ficar no Sp. Braga. Com este novo contrato, Iuri Medeiros fica ainda protegido por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.Iuri Medeiros, de 26 anos, estava a realizar uma boa temporada no regresso ao futebol português, tendo disputado 28 jogos e somado seis golos apontados e cinco assistências com a camisola dos arsenalistas.A 29 de janeiro, no jogo da Taça de Portugal diante do Santa Clara, saiu lesionado ainda na primeira parte, tendo sido confirmada, dias depois, uma entorse no joelho esquerdo com rotura de ligamentos. Mesmo assim, e tal como no nosso jornal deu conta, a SAD bracarense manteve firme a intenção de assegurar Iuri Medeiros.