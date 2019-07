Abel Ferreira oficializado no PAOK e Sp. Braga fala em persistência do técnico

É oficial! Abel Ferreira é o novo treinador dos gregos do PAOK, conforme divulgado há minutos tanto pelo emblema helénico como pelo próprio Sp. Braga, através dos respetivos meios de comunicação. O acordo entre Abel e o campeão da Grécia é válido por três temporadas.Segundo informou a SAD do Sp. Braga à CMVM, a transferência do treinador para o PAOK rende 2,5 milhões de euros aos cofres arsenalistas, "sem encargos associados".Os adjuntos João Martins, Carlos Martinho e Vítor Castanheira também acompanham Abel Ferreira nesta mudança para o PAOK. No comunicado enviado à CMVM, o Sp. Braga informa que os "libertará das suas obrigações contratuais, sem custos ou contrapartidas".Numa nota divulgada no seu site oficial, o Sp. Braga apontou para a persistência de Abel Ferreira em deixar a Pedreira para abraçar o novo projeto."Perante a persistente solicitação do técnico e a perceção de que não estavam garantidas as condições para a sua continuidade ao serviço deste emblema e ao seu envolvimento nos objetivos para esta temporada, não restou alternativa ao Sp. Braga que não passasse pela salvaguarda dos seus superiores interesses e da sua posição negocial", referem os minhotos.Resta agora esperar pela apresentação da nova equipa técnica do Sp. Braga. Conforme Record já avançou esta manhã, Silas (Belenenses) é o eleito por António Salvador para assumir o comando técnico.(notícia atualizada às 20h38)