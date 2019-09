Oficial: Rúben Amorim é o novo treinador do Sp. Braga B

É oficial. Rúben Amorim, de 34 anos, é o novo treinador do Sp. Braga B, tendo rubricado um contrato válido por três temporadas. É a escolha da SAD, liderada por António Salvador, para suceder a Rui Santos no cargo.O Sp. Braga B milita na Série A do Campeonato de Portugal, tendo nesta altura duas vitórias e duas derrotas.É o regresso de Rúben Amorim a um clube que representou enquanto jogador, entre 2012 e 2013, tendo contribuído para a conquista da Taça da Liga, em 2013."Estou muito entusiasmado. Quando recebi o convite não pensei duas vezes. Eu conheço o clube, não conhecia estas instalações. O clube tem apostado forte na formação e percebi, pelo projeto, que a ideia é formar homens e jogadores, colocando-os num patamar de equipa principal", disse, em declarações à Next, a televisão do clube.