Oficial: Rui Fonte de regresso ao Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou oficialmente a contratação de Rui Fonte, que está assim de regresso ao emblema arsenalista. Tal como o nosso jornal tinha noticiado no dia de ontem e na edição impressa de hoje, o contrato é válido até 2022, com o jogador a chegar a custo zero.





Rui Fonte pertencia aos quadros do Fulham, mas na temporada passada competiu na Ligue 1, em França, ao serviço do Lille, chegando agora a Braga a custo zero. O irmão de José Fonte já tinha passado pela Pedreira entre 2015 e 2017, tendo apontado 25 golos.