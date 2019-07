Ricardo Sá Pinto, de 46 anos, foi oficialmente anunciado como treinador do Sp. Braga, em comunicado enviado à CMVM. Tal como o nosso jornal já havia noticiado, o acordo é válido por duas temporadas.O ex-técnico do Legia Varsóvia sucede, assim, a Abel Ferreira no comando dos arsenalistas, depois deste ter rumado aos gregos do PAOK. Com Sá Pinto, chegam os adjuntos Rui Mota, Guilherme Gomes e Carlos Campos.Sá Pinto está, assim, de regresso ao ativo no futebol português, depois de já ter passado pela 1.ª Liga no Sporting e no Belenenses. Quanto a experiências internacionais, o treinador representou os gregos do OFI e do Atromitos, tendo ainda passado pelo Estrela Vermelha (Sérvia), Al Fateh (Arábia Saudita), Standard Liège (Bélgica) e Legia Varsóvia (Polónia).O antigo futebolista tinha deixado o comando da formação polaca em abril passado.(notícia atualizada às 18h33)