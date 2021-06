Oficial: Sp. Braga encaixa 5,25 milhões de euros pela venda de Samuel Costa

É oficial! O Sp. Braga acaba de assegurar o encaixe de 5,25 milhões de euros referentes a Samuel Costa, já que o Almería exerceu a opção de compra do médio, de 20 anos, após uma época de empréstimo.





O acordo anunciado pelos guerreiros indica que o Sp. Braga fica na posse de metade dos direitos económicos do jogador, mas o Almería poderá comprar mais 40% desses direitos por 6 milhões de euros e, nesse caso, os minhotos ficaram na posse de 10%.O Almería assume ainda os custos relativos ao mecanismo de solidariedade. Recorde-se que o Wolverhampton tem estado interessado no médio e o Almería fixou o preço de 25 milhões de euros para a venda do jogador.