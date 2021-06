Oficial: Tiago Esgaio é reforço até 2025

O Sp. Braga oficializou há momentos a contratação de Tiago Esgaio, notícia dada em primeira mão por Record em abril.





O defesa-direito de 25 anos rubricou um contrato de quatro anos com os minhotos, ou seja até 2025, juntando-se assim ao plantel onde está o seu irmão Ricardo.O que falta saber é se os dois irmãos vão mesmo jogar juntos e lutar curiosamente pelo mesmo lugar no onze, sendo que o nome de Ricardo Esgaio tem sido associado a vários clubes, com Sporting e Lille à cabeça, e deve mesmo sair do clube neste defeso.Quanto a Tiago Esgaio acaba por ter a maior oportunidade da carreira, depois de duas temporadas de bom nível e grande regularidade no Belenenses SAD. O lateral começou a carreira no clube da terra natal, os Nazarenos, passando pela U. Leiria e Rio Ave, ambos ainda na formação, e Caldas e Torreense já como sénior, antes de se fixar no Belenenses SAD, onde cumpriu 65 jogos e marcou quatro golos nas duas últimas épocas.