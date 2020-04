Olympiacos pondera comprar Hassan em definitivo ao Sp. Braga

O futuro de Hassan poderá passar por Atenas, concretamente pelo Olympiacos, onde se encontra emprestado pelo Sp. Braga desde o mercado de inverno passado. O clube pondera avançar para a compra em definitivo do egípcio.





O jornal grego 'Gazzetta' dá conta da vontade do avançado, de 27 anos, permanecer no clube do Pireu, onde marcou quatro golos em oito encontros disputados, depois de na primeira metade da época ter feito apenas um golo em sete jogos pelos bracarenses."Gosto da vida na Grécia e a verdade é que é semelhante à do Egipto. Em Portugal é mais difícil viver", referiu, em declarações ao mesmo órgão.E o próprio Olympiacos, segundo a mesma fonte, pondera avançar para a compra em definitivo dos direitos de Hassan. Recorde-se que, aquando da celebração do acordo de cedência do jogador ao clube grego, ficou estipulada uma cláusula de opção de compra de 2,5 milhões de euros. Será esse o valor que o Olympiacos terá de desembolsar se quiser ficar com Hassan.Hassan já tinha representado o Olympiacos durante toda a época 2018/19, cedido pelo Sp. Braga, tendo feito 15 golos em 32 jogos. O regresso à Pedreira acabou por não ser proveitoso e regressou, então, ao plantel orientado por Pedro Martins, em Atenas.O contrato de Hassan com o Sp. Braga é válido até ao final da próxima temporada.